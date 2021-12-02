Стало известно, где на 2 декабря зафиксирован 371 новый случай COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 371 человека.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+7), Ефимовский (+4), Утишье (+1), Совхозный (+1).
Волосовский район: Сельцо (+1), Торосово (+1), Курск (+1), Беседа (+1).
Волховский район: Волхов (+8), Сясьстрой (+6), Кисельня (+2), Загубье (+1).
Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+22), Кудрово (+14), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+6), Воейково (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+3), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+4), СНТ «Строитель» (+1), СНТ «Дунай» (+1), Павлово (+1), Углово (+1), Аро (+1), Рахья (+2), Дранишники (+1), Керро (+1), Заводской (+1), Лесколово (+2).
Выборгский район: Выборг (+16), Выборг (+2), Первомайское (+1), Советский (+1), Светогорск (+3), Приморск (+1), Каменногорск (+4), Кондратьево (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+1), Зеленый Холм (+1), Красная Долина (+1), Вещево (+1), Бородинское (+1), Возрождение (+1), Правдино (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+23), Тайцы (+1), Кобралово (+2), Высокоключевой (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+3), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Батово (+1), Терволово (+2), Коммунар (+4), Большие Колпаны (+1), Сусанино (+1), Новосиверская (+1), Торфяное (+1), Алапурская (+1), Борницкий Лес (+1), Малое Замостье (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Вистино (+1), Ручьи (+2).
Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+21), Будогощь (+2), Пчевжа (+1).
Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+2), Синявино (+2), Путилово (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+12), Рассвет (+3).
Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+2), Новогорелово (+1), Иннолово (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+2), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Разбегаево (+1), Верхняя Бронна (+1), Большие Горки (+1), Узигонты (+1).
Лужский район: Луга (+7), Оредеж (+1), Торошковичи (+1), Почап (+1), Герцена (+1).
Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+9).
Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Снегиревка (+2), Пятиречье (+1), Кузнечное (+1), Раздолье (+2), Кривко (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+5), Загривье (+2).
Тихвинский район: Тихвин (+19), Бор (+2), Березовик (+1).
Тосненский район: Тосно (+10), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+2), Сельцо (+1), Коркино (+1), Любань (+1), Ушаки (+2), Красный Бор (+1).