В Гатчине спор за парковочное место закончился стрельбой

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Автомобилисты не поделили парковочное место у Варшавского вокзала в Гатчине.

В Гатчине спор за парковочное место закончился стрельбой стрельба, парковочное место, Ленобласть, Гатчина
В Гатчине спор за парковочное место закончился стрельбой стрельба, парковочное место, Ленобласть, Гатчина
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, во время ссоры 47-летний таксист на Renault Logan выстрелил в своего оппонента из пускового устройства «Сигнал охотника», попав в плечо. Искры срикошетили в салон автомобиля 33-летнего мужчины, один из ковриков в машине загорелся.

Вам будет интересно
В Гатчине спор за парковочное место закончился стрельбой стрельба, парковочное место, Ленобласть, Гатчина
Мужчина затащил за ноги избитого в кровь в лифт ЖК в Мурино и оставил там лежать – видео
В паблике ЖК "Ромашки" сообщают: камера наблюдения в лифте многоэтажного дома в Мурино Всеволожского района зафиксировала, как мужчина с сигаретой...
02.12.2021 140

После таксист сел в машину и скрылся. Спустя час стрелка задержали. Ранее он был судим семь раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Автор