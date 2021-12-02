В Гатчине спор за парковочное место закончился стрельбой

Автомобилисты не поделили парковочное место у Варшавского вокзала в Гатчине.
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, во время ссоры 47-летний таксист на Renault Logan выстрелил в своего оппонента из пускового устройства «Сигнал охотника», попав в плечо. Искры срикошетили в салон автомобиля 33-летнего мужчины, один из ковриков в машине загорелся.
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02.12.2021 140
После таксист сел в машину и скрылся. Спустя час стрелка задержали. Ранее он был судим семь раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».