В Ленобласти из больницы сбежал заключенный

В Волосовской межрайонной больнице обнаружили пропажу заключенного, который находился там на стационарном лечении.

В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что мужчина свободно передвигался без охраны в дневные часы по территории, потому что содержится в колонии-поселении. Однако беглец решил воспользоваться оказанным ему доверием и скрылся. В воскресенье, 14 ноября, 32-летнего пациента не смогли найти.

Сотрудники колонии осмотрели прилегающую к больнице местность и не нашли мужчину. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Мужчина находится в розыске.