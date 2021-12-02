В Гатчине мужчина вырвал у пенсионерки на улице сумку с деньгами

Инцидент произошел еще 24 ноября у дома №7 по улице Изотова в Гатчине Ленобласти.

Неизвестный на улице напал на 70-летнюю женщину и отобрал у нее сумку, в которой находились 120 тысяч рублей, сотовый телефон и золотые серьги. Общая сумма ущерба составила 236 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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Поймать подозреваемого удалось через шесть дней. Задержанным оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Похищенное частично изъяли.