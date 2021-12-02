В Выборге мигранты избили двух майоров полиции

Конфликт между шестью мигрантами и полицейскими при исполнении закончился дракой. Налетчики уже задержаны , а у правоохранителей зафиксированы побои.

Об этом пишет портал 47news в четверг, 2 декабря. Как стало известно нашим коллегам, минувшей ночьюв полицию Выборга поступило сообщение о торговле алкоголем после 22:00 в доме № 34 по Ленинградскому шоссе. Вызвал наряд проверяющий из главка, сделавший контрольную закупку в магазине. Ему на помощь выдвинулись четверо сотрудников.

Во время заполнения акта о правонарушении, в магазин наведались шесть неизвестных для покупки алкоголя. Полиция собиралась развернуть их обратно, однако приезжие начали словесную перепалку, в ходе которой правоохранители потребовали предъявить миграционные разрешения. В итоге это вызвало еще больше негатива со стороны ныне задержанных — в ход пошли кулаки.

В результате начальника дежурной части УМВД по Выборгскому району, майора полиции ударили несколько раз в лицо, а начальника отдела исполнения административного законодательства майору Уткину досталось по затылку и по шее.

Полиция обезвредила дебоширов и задержала. Все шестеро оказались приезжими из Узбекистана. Днем, 2 декабря в Следственном комитете был сформирован материал на возбуждение уголовного дела по статье 318 УК – «Применение насилия в отношении представителя власти».