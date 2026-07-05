Самым длинным зафиксированным словом в русском языке на сегодняшний день является «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Это слово состоит из 55 букв и обозначает химическое вещество. Термин был обнаружен в названии патента на соединение, сообщили ученые из Института Русистики.

Лингвисты напомнили, что прежде самым длинным словом русского языка считалось «превысокомногорассмотрительствующий». Слово из 35 букв пришло из старинной официально-деловой лексики, в XVIII–XIX веках так могли обращаться к высокопоставленным лицам.

Теперь же с развитием науки появились более длинные термины. Например, комплекс лечебных процедур называется «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), а направление специальной педагогики — «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв). Еще одно длинное слово — «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв).