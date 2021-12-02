У 4-летней девочки поднялась температура выше 40 градусов во время полета из Хургады в Петербург

К счастью, на борту самолета оказалась женщина-медик, которая оказала ребенку необходимую помощь.

Об этом сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Ребенку 4 лет стало плохо на борту самолёта авиакомпании Smartavia, который направлялся из Хургады (Египет) в Петербург. Как рассказали очевидцы, на борту нашлась женщина, которая дала девочке необходимые лекарства. После приземления пассажиров выпустили из самолёта только после того, как выяснилось, что тест на коронавирус у девочки отрицательный. Выясняются подробности произошедшего.

Повысилась температура до 39, потом до 39,7 и даже до 40,1. Бедняжку всю трясло, тошнило, — отметила пассажирка.