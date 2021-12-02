Фонд друзей балтийской нерпы подвел итоги уходящего года

«Спасательный» сезон в Фонде друзей балтийской нерпы закончился 2 декабря. Именно в этот день центр помощи покинула ладожская миниатюрная нерпа. Волонтеры спасли ее в августе в критическом состоянии.

Как рассказала пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 2 декабря центр помощи покинула последняя гостья — самка ладожской нерпы. Ее нашли в августе этого года в деревне Коккорево. Животное весило всего 7 кг при норме в 20 кг.

Истощение — не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться специалистам. У малышки были признаки пневмонии, а также многочисленные раны и поклевы, — рассказали волонтеры.

Специалистов удивило, что нерпенок поступила на попечение в конце лета — в этот период сезон реабилитации уже заканчивается.

«Холодная зима должна была обеспечить хорошие условия для размножения нерп и тюленей, так что большого наплыва пациентов в центре специалисты не ждали. Однако, первым сюрпризом стало большое количество животных, которым весной потребовалась помощь, и число их продолжало увеличиваться на протяжении лета», — пишут в пресс-службе.