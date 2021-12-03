В Соловьево житель Ставрополья ножом вспорол себе живот, как самурай

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03.12.2021 26
Врачи диагностировали ножевое ранение в области живота и оценили его состояние как тяжелое.
По предварительным данным, мужчина ранил сам себя. Во время застолья в компании знакомых он взял в одну руку нож, а в другую смартфон, и записал процесс нанесения раны самому себе на видео.