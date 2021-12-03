В Соловьево житель Ставрополья ножом вспорол себе живот, как самурай

По информации ivbg.ru, ночью 2 декабря из частного дома в поселке Соловьево Приозерского района в Выборгскую больницу госпитализирован 33-летний житель Ставропольского края.

Вам будет интересно Из дома возле Сойкино украли золотой царский червонец – ущерб составил 1,3 млн рублей По информации ivbg.ru, вечером 1 декабря в полицию Ломоносовского района обратилась 29-летняя жительница садоводства, расположенного возле деревни Сойкино. В ее доме... 03.12.2021 26

Врачи диагностировали ножевое ранение в области живота и оценили его состояние как тяжелое.

По предварительным данным, мужчина ранил сам себя. Во время застолья в компании знакомых он взял в одну руку нож, а в другую смартфон, и записал процесс нанесения раны самому себе на видео.