В России за год мандарины подорожали на 25%

Цены на мандарины в России традиционно выросли перед новогодним сезоном, когда наблюдается высокий спрос. В течение года, как отметили эксперты, опт в среднем подорожал на 18%, а в несетевой рознице рост составил 25%.

В разговоре с РИА Новости представитель компании «Эвотор» рассказал, что средняя стоимость килограмма мандаринов в ноябре была на отметке 164 рубля: «За год средняя цена мандаринов выросла на 25%».

Аналитики изучили средний диапазон цен фактических продаж несетевой розницы мандарин в ноябре 2021 и 2020 годов. Данные были взяты из показателей 800 тысяч смарт-терминалов в российских регионах.

Говоря о ситуации, которая складывается к данному моменту, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины на прилавке находятся круглый год, однако в сейчас начинается пик продаж.

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