Китайские ученые нашли антитело, уничтожающее все штаммы Covid-19

Найденное антитело способно нейтрализовать различные штаммы коронавируса и может стать основой для создания универсальной вакцины.
Об этом передает RT на русском со ссылкой на статью на ресурсе bioRxiv.
Сообщается, что антитело воздействует на ту часть коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации. По мнению китайских учёных, антитело 35B5 способно нейтрализовать новый штамм «омикрон».
Вам будет интересно
На данный момент эксперты устанавливают, какой уровень антител у человека можно считать достаточным. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказала...
02.12.2021 165