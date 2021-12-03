Китайские ученые нашли антитело, уничтожающее все штаммы Covid-19

Найденное антитело способно нейтрализовать различные штаммы коронавируса и может стать основой для создания универсальной вакцины.

Об этом передает RT на русском со ссылкой на статью на ресурсе bioRxiv.

Сообщается, что антитело воздействует на ту часть коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации. По мнению китайских учёных, антитело 35B5 способно нейтрализовать новый штамм «омикрон».