Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7 процента

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 53,7 процента. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.

Голикова отметила, что при этом данные тепловой карты показывают, что почти все регионы страны находятся в «красной» или «оранжевой» зоне – это означает, что вирус продолжает распространяться.

По данным оперштаба, ситуация с заболеваемостью ухудшилась в четырех регионах: Калужской, Ростовской и Челябинской областях и Калмыкии. Улучшение наблюдается в Ивановской, Нижегородской и Тюменской областях и в Чечне.

Голикова также сообщила, что в некоторых регионах идет очень активное наращивание коллективного иммунитета. Лидером является Севастополь с показателем 80,8%. Кроме того, в нескольких регионах уровень коллективного иммунитета превысил 72%. Это Чукотка, Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.