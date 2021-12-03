В Выборгском районе 20 кошек брошены на произвол судьбы — видео

Неравнодушная жительница поселка Лебедевка поделилась кадрами заброшенного приюта, где находятся 20 кошек. Им срочно требуется помощь.

Об этом днем, 3 декабря пишут в группе Интересные события в Выборге. В посёлке Лебедевка (садоводство «Белые дачи») брошены на произвол судьбы порядка 20 кошек, среди которых пять маленьких котят.

Женщина по имени Лилия, обнаружившая приют, уверена — животные просто погибнут от холода и голода. Кормить их некому.

Прошу неравнодушных людей обратить внимание на эту проблему. И помочь пристроить беззащитных кошек в добрые руки! Наступили жуткие ночные морозы! Животные погибают. Не дайте животным погибнуть, не проходите мимо! Возможно среди Вас найдутся те, кто готов взять к себе домой кошку или котёнка!, — пишет женщина.

Контактные данные указаны в публикации с просьбой о помощи.