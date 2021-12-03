Футуролог рассказал, как в будущем должен застраиваться Петербург

«Если и есть где-то неподходящее под подземное строительство место, то это Петербург», — так начал свое интервью писатель и прогностик Сергей Переслегин.

В беседе с нашими коллегами из 78.ru футуролог Сергей Переслегин рассказал о будущих перспективах застройки Северной столицы и поделился своим мнением, как она должна вестись.

Очень влажные почвы, болотистые почвы, огромное количество подземных рек, а сверх того, о чём немногие знают, Петербург один из городов-рекордсменов мира по переходу температуры через ноль, а это означает, что у нас регулярно замерзает вода, тает вода. Отсюда некоторая особенность наших дорог, которые ремонтируются чаще, чем в городах такого же размера, с тем же количеством асфальта, — пояснил футуролог.

Вам будет интересно В Выборгском районе 20 кошек брошены на произвол судьбы - видео Неравнодушная жительница поселка Лебедевка поделилась кадрами заброшенного приюта, где находятся 20 кошек. Им срочно требуется помощь. Об этом днем, 3 декабря... 03.12.2021 67

Решение этой проблемы если и возможно, то это будет колоссальных средств:

Петербург должен застраиваться по-другому. Петербургу категорически не хватает вертикали — мы слишком ровный город. Сравните с Москвой, с Киевом, да хоть с Магнитогорском, и вы поймёте, насколько мы ровный город, — рассказывает Сергей Переслегин.

При этом, нынешние тенденции подсказывают ,что город будет строиться, прежде всего, в сторону Финского залива. В частности, в сторону Усть-Луги.