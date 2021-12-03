Футуролог рассказал, как в будущем должен застраиваться Петербург

«Если и есть где-то неподходящее под подземное строительство место, то это Петербург», — так начал свое интервью писатель и прогностик Сергей Переслегин.
В беседе с нашими коллегами из 78.ru футуролог Сергей Переслегин рассказал о будущих перспективах застройки Северной столицы и поделился своим мнением, как она должна вестись.
Очень влажные почвы, болотистые почвы, огромное количество подземных рек, а сверх того, о чём немногие знают, Петербург один из городов-рекордсменов мира по переходу температуры через ноль, а это означает, что у нас регулярно замерзает вода, тает вода. Отсюда некоторая особенность наших дорог, которые ремонтируются чаще, чем в городах такого же размера, с тем же количеством асфальта, — пояснил футуролог.
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Решение этой проблемы если и возможно, то это будет колоссальных средств:
Петербург должен застраиваться по-другому. Петербургу категорически не хватает вертикали — мы слишком ровный город. Сравните с Москвой, с Киевом, да хоть с Магнитогорском, и вы поймёте, насколько мы ровный город, — рассказывает Сергей Переслегин.
При этом, нынешние тенденции подсказывают ,что город будет строиться, прежде всего, в сторону Финского залива. В частности, в сторону Усть-Луги.
Я имею в виду в сторону Усть-Луги, в сторону пути, идущего на Ораниенбаум и далее на Усть-Лугу. Там очень много хорошей территории, там море, в смысле залив, там можно создавать аванпорты. Аванпорт — это естественный момент, который городу необходим, — убеждён футуролог.