На птицефабрику в Ломоносовском районе Ленинградской области наведалась полиция. Кроме мяса птицы владельцы приторговывали «элитным» алкоголем.

Как сообщает в пятницу, 3 декабря пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти, проверка проходила на фабрике около деревни Шундорово в Ломоносовском районе.

В ходе рейда полиция обнаружила более 11 кубометров спиртосодержащей жидкости в пластиковых чанах и порядка 4 тысяч пятилитровых канистр и много литровых бутылок. Также на «птицефабрике» нашли бутылочные наклейки различных водочных брендов и поддельные акцизные марки. Крепкий контрафактный алкоголь «премиум сегмента» разливали в емкости от полулитровых бутылок до пятилитровых канистр.

Однако это не все, ан чем попались предприимчивые коммерсанты. На фабрике также задержали восьмерых мигрантов, которых доставили в отдел для проверки документов. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном производстве.