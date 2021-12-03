Об аварийном доме, где во время капитального ремонта обрушилась стена, узнали в прокуратуре

Прокурорская проверка в доме, откуда ранее отказывались расселять жильцов из-за его аварийности, выявила грубые нарушения прав граждан.

Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря. Так, выездная проверка выявила несоблюдение жилищного законодательства в многоквартирном доме №1 по улице Товарная-Балтийская в Гатчине. Жильцы много лет жаловались на протекающую кровлю и в целом удручающее состояние постройки.

Прокуратура установила, что состояние дома крайне небезопасно, а права его жителей нарушены. Например, в одной из квартир во время ремонта обрушилась кирпичная стена. Об этом происшествии мы писали в прошедшие сутки.