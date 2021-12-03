Автопарк «экологической милиции» Ленобласти пополнился мобильной лабораторией

Для Леноблэкомилиции, которая начнет свою деятельность в 2022 году, закуплена новая мобильная лаборатория.
Мобильная лаборатория включает в себя газоанализатор суммы углеводородов «Гамма ЕТ», анализатор для определения бензола, толуола, m,n-ксилола, о-ксилола, этилбензола, хлорбензола, стирола, фенола, а также анализатор пыли и газоанализаторы на определение диоксида серы, сероводорода, диоксида и оксида азота, аммиака, оксида углерода и метеорологический комплекс.
Набор таких технологий сможет проводить максимально оперативные исследования и измерения, которые позволят жителям региона всегда иметь достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
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