Двое на «Шевроле» в Петербурге, выехав на «встречку» на красный свет, сбили женщину, а после затолкали ее в машину и уехали

На камеры уличного видеонаблюдения в Петербурге попал момент ДТП на улице Свободы. После столкновения с женщиной, двое неизвестных затолкали ее в машину и скрылись с места аварии.

Видео появилось в соцсетях вечером, 3 декабря. Водитель черного «Шевроле» решил выехать на полосу встречного движения и на красный свет светофора на улице Свободы сбил женщину. От силы удара пострадавшая отлетела и ударилась головой о землю.

Женщине после аварии помогли встать двое мужчин, быстро выбежавшие из иномарки, которая и сбила пешехода. Однако вместо вызова скорой помощи они затолкали пострадавшую в свой авто и уехали в неизвестном направлении.

Обстоятельства происшествия выясняются.