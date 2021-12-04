Ридли Скотт нецензурно ответил кинокритику Долину на замечание о фильме

Такая реакция режиссёра последовала за сравнением его фильма «Последняя дуэль» с «Царством небесным».

Этот фрагмент беседы главного редактора журнала «Искусство кино» с режиссёром попал в сеть.

Новая картина Скотта повествует о Франции эпохи Средневековья. В фильме сыграли Адам Драйвер и Мэтт Дэймон. Картина провалилась в прокате. В этом Скотт обвинил «миллениалов», которые слишком увлечены мобильными телефонами.