Специалисты начали проверку качества уборки дорог Ленобласти

Специалисты «Ленавтодора» начали проверять качество уборки региональных трасс во всех районах Ленинградской области.

«Снежный патруль» фиксирует все работы на региональных трассах с помощью фотографий и видео. Особое внимание при проверке уделяется уборке проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок общественного транспорта, сбросу снежных валов с обочин дорог, а также наличию и состоянию дорожных знаков.

Отмечается, что предприятия, которые ответственные за уборку снега, не знали о проверке. После анализа данных всем ДРСУ выставят оценки качества снегоуборки.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo. Также редакция ivbg.ru ранее публиковала номера, куда можно пожаловаться на неубранный снег на дорогах и улицах в Ленобласти.