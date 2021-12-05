В ночь на понедельник в Ленобласти обещают морозы до минус 26 градусов

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 6 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью на западе -16…-21°C, на востоке -21…-26°C, днем -10…-15°C. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

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05.12.2021 87
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