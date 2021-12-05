Жительница Киришей зарезала мужа накануне своего дня рождения

Семейная ссора закончилась смертью мужчины в городе Кириши Ленобласти.

Все произошло в ночь на 4 декабря. В полицию поступила информация о том, что в квартире дома по улице Мира в Киришах зарезали 31-летнего мужчину. Прибывшие сотрудники задержали на месте 22-летнюю жену убитого.

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По предварительным данным, во время совместного распития алкоголя между супругами произошла ссора и женщина взялась за нож.

Известен и повод застолья — 5 декабря у обвиняемой день рождения. Но проведет она его в камере — ее задержали. Возбуждено уголовное дело.