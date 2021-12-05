Александр Дрозденко показал, как проводит воскресный день

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко показал в своем Instagram-аккаунте, как он проводит воскресный день.

Он опубликовал видео и серию фотографий, как он убирает снег в своем дворе.

«Все спорили — снежная будет зима или нет. Первые дни декабря ответили на этот вопрос», — подписал публикацию губернатор.

Подписчики отметили, что уборка снега – хороший вариант зарядки на свежем воздухе. А кто-то даже порадовался снежной зиме и оценил хозяйственность губернатора.