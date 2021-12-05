Дед Мороз и Йоулупукки не встретятся в этом году из-за коронавируса

Традиционная встреча Всероссийского Деда Мороза и финского Йоулупукки, скорее всего, не состоится в этом году в обычном режиме из-за эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо напомнила, что в преддверии Рождества новогодние волшебники традиционно встречаются недалеко от границы двух стран.
«Будем следить за развитием событий, может, они встретятся, например, в режиме онлайн», – сказала Ванамо.
Отмечается, что финская сторона будет «с нетерпением ждать того момента, когда эту традицию можно будет возобновить».
Напомним, год назад вместо встречи оба волшебника просто записали видеопоздравления.
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01.12.2021 155