В Петербурге пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно получат лекарства

В Петербурге запустили проект «Дислек», который позволит получать лекарства после серьезных операций пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение двух лет.

Показаниями для получения льготы в первую очередь являются такие заболевания как инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

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Чтобы получить медикаменты, больной должен после выписки из стационара обратиться в поликлинику, а терапевт назначить диспансеризацию наблюдения и оформить бесплатный рецепт.