В субботу, 4 декабря, в Москве завершился заключительный этап ХХ съезда «Единой России», на котором обсудили итоги пятилетней работы партии, реализацию народной программы, а также были сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.
Итоги съезда прокомментировал председатель Заксобрания Ленобласти, спикер областного парламента Сергей Бебенин.
Он отметил, что растет роль регионов, региональные отделения возглавили главы 12 субъектов РФ. В Ленобласти региональное отделение партии возглавил губернатор Александр Дрозденко. Его опыт как руководителя, который знает проблемы региона, очень важен и востребован на посту секретаря регионального отделения «Единой России», считает Сергей Бебенин.
Именно этим вопросам была посвящена большая часть предложений. Выполнение Народной программы станет ключевой задачей партии на ближайшие годы.