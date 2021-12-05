В субботу, 4 декабря, в Москве завершился заключительный этап ХХ съезда «Единой России», на котором обсудили итоги пятилетней работы партии, реализацию народной программы, а также были сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

Итоги съезда прокомментировал председатель Заксобрания Ленобласти, спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Он отметил, что растет роль регионов, региональные отделения возглавили главы 12 субъектов РФ. В Ленобласти региональное отделение партии возглавил губернатор Александр Дрозденко. Его опыт как руководителя, который знает проблемы региона, очень важен и востребован на посту секретаря регионального отделения «Единой России», считает Сергей Бебенин.

«Сегодня мы уже обсуждаем, как воплощается в жизнь Народная программа. Жители Ленинградской области подали в программу партии 106 тысяч предложений. Уже сейчас, принимая бюджет региона на 2022 год, депутаты фракции «Единая Россия» отстаивают и внимательно следят за тем, чтобы в бюджете были усилены меры поддержки семьи, в том числе многодетных семей, строительство социальных объектов, благоустройство городов», — добавил спикер.

Именно этим вопросам была посвящена большая часть предложений. Выполнение Народной программы станет ключевой задачей партии на ближайшие годы.