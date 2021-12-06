РБК: более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

Больше трети врачей (36,5%) выступают против законопроектов о QR-кодах, в которых предлагаются ограничения для непривитых. О том, что ограничения следует расширить, заявили 17% опрошенных медиков.

РБК отмечает, что в текущем виде законопроекты поддерживает каждый четвёртый (24,6%) врач, ещё 21,9% респондентов готовы поддержать документ, если ограничения сократят.

В вопросе о введении обязательной вакцинации мнения специалистов разделились почти поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет. При этом большинство (86,6%) из них считает, что информационная кампания по убеждению россиян привиться от коронавируса не была успешной. В том числе потому, что заявления представителей власти о смертоносной инфекции и вакцинации часто противоречили друг другу. Такой вариант ответа выбрали 61,1% медиков. Неумение СМИ доступно объяснить россиянам научные данные о пользе вакцинации считают ещё одним просчётом кампании 59,7% специалистов.

Врачи также отметили, что личный пример вакцинации президента РФ Владимира Путина принёс кампании пользы больше, чем призывы от блогеров и телеведущих (32,7% против 24,3%).