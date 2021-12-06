На петербургском вокзале появилась известная платформа 9 3/4

В Гарри Поттере ученики уезжали в Хогвартс именно с этой платформы.

По информации телеграм-канала Интересный Питер, на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга появилась платформа 9 3/4.

Она была установлена еще в ноября, но пассажиры заметили ее только сейчас.

Кирпичную стенку рядом ставить не решились — от греха подальше.