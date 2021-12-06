Сотрудники ДПС гнались за «Хендаем» из Петербурга в Кировский район

Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Хендай Солярис» у дома №17 по Пулковскому шоссе в Петербурге, но водитель проигнорировал их требования и умчался в Кировский район Ленинградской области.

Во время погони водитель «Хендая» игнорировал требования об остановке, передаваемые сотрудниками ДПС по громкой связи. В результате на 1-о м километре «Дороги на Староладожский канал» инспектору пришлось произвести несколько выстрелов по колесам иномарки. После этого автомобиль был блокирован.

За рулем иномарки 30-летний пьяный мужчина. В салоне автомобиля также находились трое пассажиров: 19-летний мужчина и две 17-летние девушки.

Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции Кировского района. Несовершеннолетних девушек передали родителям.

В отношении водителя составлены административные протоколы.