Мужчина пытался убить маленькую дочь своей сожительницы во Всеволожске

На 24-летнего жителя Всеволожского района завели уголовное дело о покушении на убийство. Ребенок выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти вечером, 6 декабря. Так, 25 августа этого года 24-летний мужчина, оставшись наедине с ребенком своей знакомой, нанес ей множество ударов тупым предметом в область головы, туловища и конечностей. Мотивом такого зверства следователи назвали «неприязнь к девочке».

Трагедии удалось избежать — ребенок выжил, поскольку ей своевременно была оказана медицинская помощь. На данный момент уголовное дело о покушении на жизнь малолетней направлено в суд.