За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 23 раза для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 6 декабря.

Так, в период с 29 ноября по 6 декабря поисково-спасательные подразделения привлекались 23 раза, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП — 1 раз;

к поисково-спасательным работам в лесах — 3 раза.

Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 5 человек. Также в службе отметили, что один человек был найден уже мертвым.