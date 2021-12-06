За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 23 раза для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 6 декабря.
Так, в период с 29 ноября по 6 декабря поисково-спасательные подразделения привлекались 23 раза, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП — 1 раз;
- к поисково-спасательным работам в лесах — 3 раза.
Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 5 человек. Также в службе отметили, что один человек был найден уже мертвым.
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06.12.2021 125