Мишустин выделил еще 6 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выделение из бюджета дополнительных 6 миллиардов рублей для выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ранее глава кабмина сообщил о необходимости выделения средств на эти цели. На заседании правительства 2 декабря Мишустин подчеркнул, что такая форма поддержки очень важна, так как «речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности».

Выплаты на детей от трех до семи лет были введены в прошлом году указом президента. В зависимости от уровня доходов семья может получать на ребенка от 50% до 100% регионального прожиточного минимума.

Для оформления выплат родителям необходимо подать заявление через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или через органы соцзащиты.