Российским банкам могут дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Российские банки могут получить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков, для этого рассматривается инфраструктура «Цифрового профиля».

Информация из ЕГР ЗАГС банкам потребовалась после отмены обязательных отметок о браке и детях в паспорте. Тогда НСФР сообщил в Банк России, что такие данные нужны финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом расходов на семью, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответ ЦБ в адрес Национального совета финансового рынка (НСФР).

В своем письме в адрес НСФР Банк России указал, что Минцифры и ФНС уже ведут работы по выводу сведений о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль». В ЦБ и Минцифры газете сообщили о планах расширять перечень доступных через «Цифровой профиль» сведений о гражданах.

В Сбербанке, ПСБ, ВТБ, «Зените», «Открытии» Локо-банке, «Абсолют банке» и «Почта банке» знают о том, что сейчас обсуждается предоставление кредитным организациям через «Цифровой профиль» доступа к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков, отметила газета.