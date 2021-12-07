В России для ветеранов ВОВ поездки в такси могут сделать бесплатными

С такой инициативой выступили Минцифры РФ. На данный момент ведомство ведет переговоры с агрегаторами сервисов онлайн-такси.

Об этом в понедельник, 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева. Информация об этом прозвучала на заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа».

На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года, — заявил Шадаев.

Глава ведомства уточнил, что такая возможность будет в тех городах, где эти сервисы предоставляют свои услуги. Шадаев также добавил, что агрегаторы уже откликнулись на добрую инициативу.