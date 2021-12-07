Анна Данилюк: Ленинградская область — гордится вами

Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике встретилась с самыми инициативными и активными авторами «Большой перемены».

«Вы ярко проявили себя, показали незаурядные способности, лучшие личностные и лидерские качества, блестяще справились со всеми заданиями, и сможете в будущем реализовывать свои проекты на практике. Вы стали лучшими из лучших! Ленинградская область ― гордится вами», ― сказала Анна Данилюк.

Ребята обсудили с Анной Данилюк дальнейшие перспективы конкурса и участие ребят в молодёжных проектах региона, школьном самоуправлении, молодежных советах.

Напомним, что за победу десятиклассники и студенты третьего курса получают по 1 млн рублей, а ученики 8-9 классов или студенты первого-второго курса ― по 200 тыс. рублей. Кроме того, педагогу, подготовившего победителя «Большой перемены», предусмотрена премия в размере 150 тыс. рублей.

В «Большой перемене» победителями стали четыре ленинградских школьников. Ранее их и остальных победителей со всей страны поздравил Владимир Путин.