Ленобласть выполнила 144 из 145 показателей по реализации нацпроектов

Подводя итоги 2021 года во время общения с представителями СМИ, Александр Дрозденко рассказал, что из 145 показателей реализации нацпроектов Ленинградская область выполняет 144.
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07.12.2021 45
В качестве одного из примеров глава региона привел реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».
«Мы в этом году выполнили показатели по 77 объектам, работы продолжаются. Думаю, мы выйдем на 100% выполнение. Также мы один из тех субъектов, кто выделяет дополнительное финансирование для благоустройства придомовых территорий», – рассказал Александр Дрозденко
Как сообщил губернатор, в 2022 году несколько городов в Ленинградской области – в их число вошли Тихвин, Коммунар, Лодейное Поле, Светлогорск – получат дополнительное финансирование в общей сложности на 320 млн рублей для благоустройства.