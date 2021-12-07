В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»

В Италии зафиксировали 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Подтвержденные случаи инфицирования выявлены в четырех регионах страны. Это области Кампания, Калабрия, Сардиния и Венето, а также автономная провинция Больцано, сообщает РИА Новости.

— Есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами, — отметили медики.

По его словам, на текущем этапе основным способом контроля над распространением коронавируса является вакцинация. Также спикер призвал граждан соблюдать ежедневные меры профилактики — ношение защитных масок и регулярное мытье рук.

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Первый случай заражения омикрон-штаммом в Италии зарегистрировали 27 ноября. Тогда новый вариант инфекции выявили у мужчины, который вернулся из командировки в Мозамбик. Он заразил шестерых членов своей семьи.