В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»

В Италии зафиксировали 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Подтвержденные случаи инфицирования выявлены в четырех регионах страны. Это области Кампания, Калабрия, Сардиния и Венето, а также автономная провинция Больцано, сообщает РИА Новости.
— Есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами, — отметили медики.
По его словам, на текущем этапе основным способом контроля над распространением коронавируса является вакцинация. Также спикер призвал граждан соблюдать ежедневные меры профилактики — ношение защитных масок и регулярное мытье рук.
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06.12.2021 158
Первый случай заражения омикрон-штаммом в Италии зарегистрировали 27 ноября. Тогда новый вариант инфекции выявили у мужчины, который вернулся из командировки в Мозамбик. Он заразил шестерых членов своей семьи.