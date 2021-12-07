Под Лугой столкнулись легковушка и грузовик – видео

Серьезное ДТП произошло 7 декабря на повороте у Пехенца в Лужском районе Ленобласти.

Видео с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в городе Луга» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что от удара легковой автомобиль отбросило в кювет. У грузовика снесло кузов, все содержимое вывалилось на обочину. О пострадавших ничего неизвестно.

Скрин видео: Подслушано в городе Луга, ВК