Под Лугой столкнулись легковушка и грузовик – видео

Серьезное ДТП произошло 7 декабря на повороте у Пехенца в Лужском районе Ленобласти.
Видео с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано в городе Луга» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что от удара легковой автомобиль отбросило в кювет. У грузовика снесло кузов, все содержимое вывалилось на обочину. О пострадавших ничего неизвестно.
Скрин видео: Подслушано в городе Луга, ВК
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