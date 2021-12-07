В Гатчине 8 декабря отключат свет – адреса отключения

Как сообщает филиал ПАО «Ленэнерго», из-за плановых работ на электросетевых объектах 8 декабря будет прекращена подача электроэнергии в части Гатчины.
График и адреса отключений электроэнергии:
- 09:30-15:30 – пер. Кузнецкий, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; ул. Пушкинская, 47; ул. Заводская, 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13.
- 09:00-13:00 – ул. Леонова, 5, 5а.
- 13:30-14:30 – ул. Новоселов, 6, 5, 4, 3а; гаражный кооператив «Гранит»; ГИБДД.
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07.12.2021 137