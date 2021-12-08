Врач из Великобритании Дэвид Ллойд заявил, что «необычная сыпь» может проявляться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон».

Врач из Великобритании Дэвид Ллойд заявил, что «необычная сыпь» может проявляться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, существуют в симптоматике у детей, заразившихся «омикроном» существуют некоторые различия по сравнению с взрослыми.

— У детей проявляются такие вещи, как головная боль, усталость, потеря аппетита, и сыпь — отметил Ллойд.

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Он уточнил, что у небольшой группы людей, переболевших коронавирусом, наблюдалась сыпь, но около 15% детей с «омикроном» сталкиваются с необычной сыпью. Как именно она провялятся специалист не уточнил