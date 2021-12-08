Россия обошла Швейцарию в рейтинге мировых экспортеров шоколада

Как показали итоги сентября 2021 года, Россия вошла в топ-10 мирового рейтинга экспортеров шоколада. Таким образом, наша страна обошла даже Швейцарию, которая считается одним из лучших производителей этой продукции.

О том, что Россия вошла в топ поставщиков шоколада, в разговоре с «Российской газетой» рассказали представители Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

Согласно данным ITC Trademap и UN Comtrade, уровень экспорта российского шоколада в период с сентября 2020 года по сентябрь текущего года достиг отметки в 838,5 млн долларов. Что касается Швейцарии, то эта страна поставила шоколадной продукции на 819 млн долларов.

Как отмечает издание, еще в прошлом году России в топе рейтинг не было: наша страна находилась на одиннадцатом месте с объемом экспорта 295,7 тыс. тонн, который оценивался в 729,2 млн долларов. А вот на десятой позиции была Швейцария и ее 109,8 тыс. тонн на сумму 753 млн долларов.