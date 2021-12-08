Световые столбы поднялись в небо над Санкт-Петербургом

Уникальное природное явления появилось в небе над Санкт-Петербургом сегодня ночью.
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Источник: instagram.com/_topotkotov
Фотографии были опубликованы телеграм-канале Астро Фото Болото Санкт-Петербург. Такой эффект вызван кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.
Прошедшая ночь в Ленобласти была по-настоящему морозной — температура опускалась до -28°C. Днем столбики термометров покажут -10…-15°C. На дорогах гололедица.
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07.12.2021 109