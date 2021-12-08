Путин призвал обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%

Президент России заявил о необходимости в 2022 году добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.
Основной проблемой для граждан России является рост инфляции. Об этом заявил во вторник, 7 ноября, Владимир Путин, указав на необходимость в 2022 году добиться возвращения данного показателя к целевому уровню в 4%.
— В 2022 году нужно добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, — сообщил президент России во время совещания по экономическим вопросам во вторник, 7 декабря.
Глава государства подчеркнул, что в борьбе с инфляцией нужно сосредотачивать усилия на росте предложения товаров и услуг, прежде всего продовольствия.
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02.12.2021 198