Путин призвал обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%

Президент России заявил о необходимости в 2022 году добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Основной проблемой для граждан России является рост инфляции. Об этом заявил во вторник, 7 ноября, Владимир Путин, указав на необходимость в 2022 году добиться возвращения данного показателя к целевому уровню в 4%.

— В 2022 году нужно добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, — сообщил президент России во время совещания по экономическим вопросам во вторник, 7 декабря.

Глава государства подчеркнул, что в борьбе с инфляцией нужно сосредотачивать усилия на росте предложения товаров и услуг, прежде всего продовольствия.