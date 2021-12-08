На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
На трассе Р-23 в Лужском районе ограничат скорость движения
В Лужском районе Ленобласти на участке трассы Р-23 ограничат скорость движения. Это связано с началом капитального ремонта на федеральной дороге. Как...
30.11.2021 281

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126 (мост через р. Перовка) – ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала»:

  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером.
Автор