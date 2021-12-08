Ленобласть получит 78 млн рублей на строительство детских садов

Ленобласть из федерального бюджета получит почти 78 млн рублей на строительство детских садов.

Правительство России в этом году направило регионам более 33 млрд рублей на строительство детских садов с ясельными группами. Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Предполагается, что данная мера поможет повысить рождаемость и позволит родителям раньше выходить на работу.

В 2022 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста российские власти планируют выделить более 1,3 млрд рублей, а в 2023 году — более 3 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 соцобъектов. В частности, детские сады в селе Винницы Подпорожского района и в Новогорелово.