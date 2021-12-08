Дом народного творчества Ленобласти признан одним из лучших в России

Учреждение признано Лауреатом II степени на Всероссийском этапе конкурса «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2021 года».

Об этом днем, 8 декабря пишет пресс-служба Правительства Ленобласти.

Ленинградский Дом народного творчества стал лучшим в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия».

Высокую оценку Дому народного творчества Ленинградской области дал Экспертный совет Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2021 года».

Отметим, что первый тур конкурса состоялся в федеральных округах с февраля по октябрь 2021 года. В нем приняли участие 50 домов и центров народного творчества.