Мужчина с аэрозольным пистолетом собирался ограбить магазин в Гатчине

Задержанный сперва пытался тайком вынести продукты из магазина, что сделать ему не удалось. В итоге он прибегнул к помощи своего незаряженного газового пистолета.

Попытка ограбления произошла днём, 7 декабря на улице Урицкого в Гатчине. Персонал магазина вовремя нажали на кнопку тревожной сигнализации, после чего на место преступления прибыл наряд Росгвардии.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали молодого человека, который пронёс через кассовый узел неоплаченный товар, а затем вступил в конфликт с попытавшимся остановить его работником и демонстрировал газовый пистолет, — отметили в ведомстве.

Сейчас мужчина задержан. При нем незаряженный аэрозольный пистолет «Удар-М2». Полиция предполагает, что он может быть причастен к другим подобным кражам.