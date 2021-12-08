Мужчина открыл стрельбу во время сноса гаражей в Янино

Демонтажу не оформленных гаражей во Всеволожском районе попытался помешать вооруженный мужчина. Его уже задержала полиция.

Как пишет Фонтанка днем, 8 декабря, житель Выборгского района Петербурга несколько раз выстрелил в сторону людей на Кольцевой улице, 8, в Янино, где начали ликвидацию гаражей. Есть ли пострадавшие на данный момент не известно.

Стрелка доставили в 128-й отдел полиции, где выясняются его мотивы. Снос не оформленных гаражей начался сегодня, 8 декабря в Янино. На данный момент в гаражном кооперативе «Янино» были снесены порядка 12 боксов, а в «Военном городке» около 20.