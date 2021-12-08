Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии по итогам голосования в парламенте страны.

После избрания Шольц направился в президентский дворец Бельвю, где президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении канцлером. Символическая церемония передачи власти от бывшего канцлера Ангелы Меркель начнется около 15:00 по местному времени (17:00 мск).

Напомним, Ангела Меркель была канцлером последние 16 лет.