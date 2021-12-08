Жители Мги остались без света и чистой воды в домах

Поселок Мга вновь остался без электроэнергии спустя три дня после крупной аварии . Также местные жители жалуются на мутную воду из кранов.

Отключение коммуникаций произошло около с19:00, 8 декабря. Как уточнили 47news, в районе поселка произошли «технологические нарушения на оборудовании компании».

Специалисты «Россети Ленэнерго ведут восстановительные работы. Бригада компании была направлена на место сразу после получения информации об отключении. Подача электричества возобновится сразу после завершения работ, — уточнили в предприятии.